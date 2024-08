【灣區新聞】奧克蘭聯合學區率先使用全電動校車和測試雙向充電概念（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

奧克蘭聯合學區是全國第一個使用全電動校車的學區,同時也率先測試,從車輛到電網,雙向充電概念,讓電動校車成為行動能源。

電動校車是由灣區運輸公司Zum提供,共有74輛全電動校車,Zum還跟校區試行一項新計劃,就是將這74輛校車電池中儲存的電力賣回給加州電網,就像客戶使用家中太陽能電池板產生的多餘電力一樣。

當校車重新插回底座時,電池的剩餘電量,將透過Zum的充電基礎設施發送回電網,而不是單向車輛充電。

Zum估計每年可從電池輸送2.1 gigawatt能量到加州電網,該公司的目標是在全美增加10,000輛雙向電動校車,每年為電網提供300 gigawatt電力。

美國肺臟協會最近將灣區列為全國25個污染最嚴重的大都會地區之一,全年顆粒物污染或煙塵排放量居全國第五,電動校車可以為學生提供更清潔、更安靜的交通。

奧克蘭聯合學區總監Kyla Johnson說:「奧克蘭污染往往很嚴重,這意味著對學生來說,會增加慢性氣喘的發生率,導致孩子缺課,我們有特殊需求的學生,通常是經常缺席率最高,因此透過努力盡自己的一份力量,不排放太多污染,我們承擔起生產和模範的責任。」

去年10月,紐森州長簽署了一項法案,要求從2035年開始,所有新購買或租賃的公立學校校車,都必須實現零排放。

