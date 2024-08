【加州新聞】加州可能成為全美首個州容許大專院校僱用無證大學生 （視頻）

【KTSF】

加州眾議院通過了名為「人人有機會」的AB 2586法案,州長一旦簽署成法,加州就會成為全國第一個州份容許大專院校僱用沒有合法工作許可的大學生。

州眾議院週一以41票對7票通過AB 2586法案,容許加州大學、加州州立大學和加州社區大學體系,僱用無聯邦工作許可的大學生,這些大學生因為沒有工作許可,而往往難以在校園內受聘,或取得有薪的實習和研究機會。

一般而言,這項法案保障所有學生的平等機會,除非聯邦法律規定,某個特別的職位一定要申請人出示工作許可則作別論,法案一旦得到州長簽署後,各大專院校將會在2025年1月起執行。

而州長需於9月底前簽署或否決法案,目前紐森尚未對法案表態。

根據人口普查局的社區研究項目American Communities Survey提供的統計數字,目前估計有83,000名無證大學生居住在加州。

在2021年德州聯邦法庭下令政府接受DACA夢想生計劃新的申請後,當中很多無證大學生就不合資格獲院校僱用,但在21年7月之前獲批准的夢想生就不受影響。

在奧巴馬總統任內設立的DACA夢想生計劃,讓一些年幼時被帶到美國的學生,可以申請工作證和免被遞解出境。

起草法案的民主黨州眾議員David Alvarez的立法宗旨就是要幫助這些無證學生,他是於加州大學高層取消一項僱用無證學生的計劃後,提出AB 2586法案。

加州大學的高層當時指出,僱用無證大學生,有可能令加州大學喪失聯邦撥款,也有可能令無證大學生及其家人有機會被檢控和遞解出境。

但洛杉磯加州大學有學者指出,聯邦法例中沒有條文禁止加州大學僱用無證大學生。

根據AB2856法案,加州大學校董會仍需要通過一項決議案,容許校方僱用無證大學生,之後才可採取下一步行動。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。