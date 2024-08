【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市上星期內因為犯罪或槍擊案,共造成了5人死亡,最新一案槍擊案,就發生於上星期四深夜,一名男子在一間士多外被槍殺。

根據奧克蘭警方,上星期四晚11時,收到報案及市內槍聲偵測系統報告,在MacArthur Boulevard 9000路段,一間Harry’s煙酒商店的停車場發生槍擊案。

警方到達現場後,發現一名男子中傷受傷,當場證實死亡。

死者是奧克蘭居民,槍手的開槍動機仍然調查中,這宗起槍擊案是同一晚在東奧克蘭區四小時內發生的第二宗槍殺案。

