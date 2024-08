【KTSF】

首都華盛頓一名市議員因為涉嫌收受賄款15萬元被捕。

聯邦檢控官表示,首都華盛頓市議員,40歲的Trayon White,涉嫌利用他的民選公職,協助兩間公司獲得市政府合約,他被控收取包括用信封裝載數千元,甚至過萬元現金。

這些涉及幾百萬元的市府合約,是與市內暴力干預服務有關,White週日被捕,週一提堂,他並沒有答辯。

