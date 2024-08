【KTSF】

灣區捷運(BART)一列車廂週一下午在東灣奧克蘭(屋崙)冒煙,捷運需要疏散乘客,以及關閉MacArthur車站,事件導致捷運列車班次延誤。

一列前往Richmond方向的捷運列車,下午2點半左右在奧克蘭19街和MacArthur車站之間發生冒煙事故。

捷運表示,初步調查顯示,是車廂裡面一個部件干擾路軌導致冒煙,有乘客表示,聞到並看到煙霧。

捷運職員需要疏散車上乘客,並一度關閉MacArthur車站,捷運下午5時恢復列車服務,但事故導致整個系統的服務一度出現延誤。

