【KTSF 朱慧琪報導】

東灣東奧克蘭(東屋崙)星期六早上發生槍擊案,導致兩人死亡,兩人重傷情況危殆。

奧克蘭警方表示,星期六早上9時左右,收到市內ShotSpotter槍聲偵測系統報告,位於83 Avenue 1600號發生槍擊案,警方到達現場後,發現兩人當場死亡,另外兩人則被送往醫院、情況危殆。

根據警方表示,事發時有幾人有口頭爭吵,其中一人向一群人開了多槍,擊中了多名受害者。

事後槍手駕車逃走,任何目擊到上述槍擊案的,可以聯絡奧克蘭警方,電話是510-238-3821。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。