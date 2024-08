【KTSF】

兩黨副總統候選人Tim Walz和萬斯同意舉行第一場辯論。

CBS新聞網週三向Walz和萬斯發出辯論邀請,並為雙方提供了4個日期,他兩人同意於在10日1日出席CBS舉辦的辯論,而萬斯同時也同意出席CNN於9月18日舉行的辯論。

