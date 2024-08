【KTSF】

電訊商T-Mobile涉數據被濫用,而被罰6000萬美元。

外國投資委員會(CFIUS)向電訊營運商T-Mobile罰款6000萬美元,作為T-Mobile未能阻止於2020年以260億美元收購合併Sprint後,發生的資料外洩事件並採取行動,因此違反了合併的國家安全協議。

T-Mobile發言人表示,事件是因為該公司在合併後,整合過程中遇到了技術問題,而資料外洩並未影響客戶資訊,這宗個案是CFIUS歷來最高的罰款。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。