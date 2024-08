【KTSF】

中半島Daly City 280公路上週五早上發生兩車相撞意外,其中一輛車撞至翻側,造成一人死亡。

加州公路巡警表示,早上8時05分接報,在280公路南行近John Daly Boulevard入口,發生兩車相撞的事故,其中一輛車撞至翻側,一人當場死亡。

警方尚未公布死者的身分和事故成因,事故後有幾根斷了的樹枝,落在最左方的行車線。

當局出動Caltrans交通局人員,用鋸來將樹枝移開,事故導致該路段最左邊的兩條行車線,封閉了約45分鐘,在約8時50分全線重開。

