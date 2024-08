【有線新聞】

日本解除南海海槽巨大地震注意警報。

政府上周四九州宮崎縣7.1級地震後發出巨大地震注意警報,指九州對出南海海槽發生大地震機會大幅上升。

由於在假定震央區至今沒有發現地殼變動或地震,生效一周後當地下午5時決定解除。

不過當局指,未來30年南海海槽發生大地震的機會率高達70%至80%,提醒民眾保持警惕,清楚疏散路線,確保家人安全,尤其是長者、兒童和殘障人士。

