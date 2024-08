【有線新聞】

美國前總統特朗普的競選團隊指部分內部通訊遭黑客入侵,估計與伊朗有關,伊朗駐聯合國代表團否認。

美國政治新聞網站Politico指,7月下旬收到附有特朗普團隊內部文件的匿名電郵,包括針對特朗普副手萬斯的調查,文件長達270多頁。

競選團隊發言人證實消息,指是美國的敵對外國源頭非法取得文件,目的是干擾11月大選,又引述微軟周五發表的報告指,伊朗黑客6月曾以電郵入侵一名高級官員的帳戶。

