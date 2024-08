【KTSF】

南加州洛杉磯地區週一中午發生4.4級地震。

週一中午12時20分,南加州洛杉磯地區發生4.4級地震,整個洛杉磯以至聖地牙哥都感受到強烈震動,但未有重大損毀及受傷報告。

美國地質研究所(USGS)指,震央位於Highland Park區,震源深度約六英里。

南加州上星期二曾發生5.2級地震,洛杉磯廣泛地區都有震感,但未有人受傷或造成重大損毀。

版權所有,不得轉載。