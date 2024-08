【有線新聞】

巴西聖保羅內陸客機墜毀,死亡人數修訂為62人,全部遺體找到。

客機黑盒已尋回,調查人員開始分析數據,調查事故起因,預計一個月內公布初步結果。

航空公司確認失事的內陸客機上,載有58名乘客和4名機組人員,已把遺體移送到聖保羅的殮房,家屬陸續認屍。

該雙螺旋槳飛機,周五前往聖保羅機場途中在民居墜毀,有民營氣象公司指,附近一帶當時有結霜報告,但當局指機師沒有求助,斷定事故與天氣有關是為時過早。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。