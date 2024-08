【有線新聞】

奧運乒乓男團決賽,中國直落三場擊敗瑞典奪金,達成五連霸。

紅衫的中國派馬龍、王楚欽迎戰瑞典的卡爾保及卡臣,首局領先7比2下連輸7分,先輸一局8比11。兩代單打「一哥」合組雙打,連贏兩局後被瑞典逼入決勝局,雖然領先10比4下連失三分,仍贏11比7拿下首場。

第二場上演男單決賽戲碼,樊振東面對摩加特,同樣被逼入決勝局。樊振東專攻摩加特稍弱的反手,頻頻搶分,最終贏11比5,中國大分領先到2比0。

王楚欽第三場對卡臣,先贏兩局11比9及11比5,但之後被卡臣連追兩局,連續三場要打決勝局。王楚欽都穩得住,連取7分下贏11比2,協助中國直落三場勝出,達成五連霸。

