【KTSF 張麗月報導】

總統拜登退選後,他的共和黨對手特朗普就決定取消原定在9月舉行、他與拜登的第二場辯論會,現時改由賀錦麗接替拜登競選,特朗普週三透露他願意與賀錦麗辯論。

拜登6月時跟特朗普在CNN舉辦的一場辯論會中較量,拜登表現差勁,最終導致他退出競逐今年的大選,可以想像辯論是非常重要。

現時由於賀錦麗接棒競選,特朗普對於是否跟賀錦麗辯論曾經猶疑不決,也曾遭賀錦麗攻擊,指特朗普做事退縮。

賀錦麗說:「俗語所講,你有話要說就當面說決。」

但特朗普週三接受媒體訪問時,改口說他願意跟賀錦麗辯論,因為辯論對國家很重要。

特朗普說:「我們將會辯論,在不久將來,很快會有宣布,我們將與她辯論決。」

但辯論日期和那一間機構主辦仍未決定。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。