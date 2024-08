【全國新聞】熱帶風暴Debby重返大西洋威力變強 料再登陸南卡羅來納州

【KTSF 張擎鳳報導】

熱帶風暴Debby重返大西洋,威力變得更強勁,並吹襲東海岸的州份,預計它將在南卡羅來納州海岸第二次登陸,該處一些地區已經受到廣泛的破壞。

北卡羅萊納州長Roy Cooper說:「北卡人應認真做好準備應對這場風暴。」

南、北卡羅萊納州現正面對Debby吹襲,Debby正在近海處以每小時5英里左右的速度移動,並在大西洋較溫暖的水域,風力變得更強,預計會為南、北卡羅來納州沿岸帶來傾盆大雨及洪水災害。

風暴潮可能會比正常海潮高出三英尺,當局呼籲居民留意疏散令,預計在週四早上之前,Debby會在Myrtle Beach和Charleston之間第二次登陸。

居民Tatum McDonald說:「狂風暴雨,說實話,我很害怕。」

南卡羅萊納州居民Edisto Beach說:「電力變壓器全部開始爆裂,樹木倒下。」

南卡羅來納州海岸的許多遊客和當地人,都知道即將發生什麼事,他們經歷了Debby的強風,和週二的一場龍捲風。

南卡羅萊納州居民Rick Burke說:「是的,你可以看到它直接穿過院子,幾乎穿過這裡的兩棟房子。」

東北部份地區也受災。

俄亥俄州居民Willie Whitaker說:「風暴來了,車庫內東西都不見了。」

俄亥俄州居民Parma Heights說:「一片混亂,東西散落各處。」

天氣預報從佛羅里達州到南、北卡羅萊納州,有數十條河的水位可能很快就會上升,達到中度以上或大型洪水的地步,而且這種情況可能會持續到下週。

