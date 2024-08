【有線新聞】

美國歌手Taylor Swift原定在奧地利舉行的演唱會,因恐怖襲擊威脅而取消。

主辦單位指,接獲奧地利當局通報在維也納即將舉辦演唱會的球場將發生恐襲,為公眾安全只能取消演出。門票將於10個工作天內自動退款。

當局透露,已拘捕兩名涉嫌策劃襲擊的疑犯,其中一名19歲男子曾宣誓效忠極端組織伊斯蘭國,三場演唱會原定週四起,一連三天舉行,預計每天約有6萬5千名觀眾。

