【灣區新聞】Sunnyvale市Lawrence火車站附近將有全新可負擔出租公寓落成（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣Sunnyvale市Lawrence火車站附近,將會有一個全新的百份百可負擔出租公寓落成,預計明年年底開始接受申請,當中45個單位會預留給合資格的無家可歸人士。

這個全新百份百可負擔出租公寓,是由非牟利發展商MidPen Housing營運,名為Ira D. Hall Square,位於1178 Sonora Court,就在Lawrence火車站對面。

工程於今年1月已經開始施工,落成後會有176個單位,當中45個單位會預留給經縣府協調的無家可歸人士,公寓預計於2025年底落成。

這棟公寓的名字Ira Hall,是以MidPen一名已故創辦人之一而名命,他於去年去世,這棟將是MidPen在Sunnyvale的第12棟公寓大樓,還有兩個項目仍處於前期開發階段。

