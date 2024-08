【KTSF】

南加州洛杉磯縣週二晚發生黎克特制5.2級地震,直到週三下午仍然有超過60多次餘震。

南加州洛杉磯縣週二晚9時多發生5.2級地震,震央位於Lamont市14.7英里,距離洛杉磯市大約100英里,震源深度7.2英里,屬於淺層地震,由中谷地區的Fresno,到最南端的聖地牙哥都有震感。

直到週三下午,仍然有超過60次2.5至4.6級的餘震,據洛杉磯消防局稱,地震沒有造成重大損壞或人員傷亡。

