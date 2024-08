【灣區新聞】舊金山三分之二路口禁止車輛紅燈右轉提案遭駁回（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

舊金山(三藩市)交通局委員會週二駁回一項改變交通規則的提案,該提案主張在市內三分之二的路口禁止車輛紅燈右轉。

週三提交給舊金山交通局董事會的這項提案,要求市府禁止車輛在「行人活動頻繁」的十字路口紅燈右轉,而舊金山大約三分之二的紅綠燈路口都在 這類繁忙地段。

目前許多司機不遵守full stop的規定,在紅燈右轉前要完全停下來,他們經常直接駛入斑馬線。

此前,田德隆區已經進行過一次成功的試點,禁止車輛在紅燈右轉,顯著減少了車輛與行人之間的衝突。

在週三的會議上,舊金山交通局局長Steve Heminger表示,希望直接全面禁止車輛在紅燈時右轉,以進一步保障行人的安全。

然而交通局工程師Ricardo Olea則指出,這一措施的實施並非易事,而且根據數據,車輛在紅燈右轉,並沒有造成很多行人受傷的事件。

根據會議上提供的資料,舊金山在大多數年份,幾乎沒有看到因為紅燈右轉而導致的兩位數人員傷害事件。

加州則是紅燈右轉的先驅之一,早在全國紅燈右轉合法化的約40年之前,就已經允許車輛在紅燈右轉。

舊金山交通局工程師Olea擔心,全面禁止紅燈右轉,會徹底改變現有的交通規則,對灣區司機的駕駛習慣造成衝擊,尤其是強制一些司機必須等待綠燈才右轉,會讓這些司機不滿。

但無論是全面推行,還是分階段實施,舊金山都將成為少數幾個推翻了數十年紅燈右轉規則的城市之一。

