El Dorado縣的居民日前發現一隻約4星期大的山獅,目前山獅轉交至東灣奧克蘭(屋崙)動物園照顧。

這隻約4星期大的山獅名命為Briar,當地居民日前在El Dorado縣發現牠,加州漁護野生動物部門介入,並曾經嘗試尋找Briar的母親或兄弟姊妹,但經過一星期的搜索仍未有發現。

奧克蘭動物園在星期一協助漁護野生動物部門拯救了Briar,目前Briar交由奧克蘭動物園照顧,直到找到適合牠的永久家園。

動物園將他命名為Briar,原因是取自牠皮毛上的斑點類似黑莓。

根據動物園透露,年幼的山獅需要跟隨母親大約兩年的時間,以學習野外生存技能,Briar是動物園灣區美洲獅行動救援隊,拯救的第27隻山獅。

