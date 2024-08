【美國大選】賀錦麗與沃爾茲到密歇根及威斯康星州造勢

【有線新聞】

美國民主黨總統候選人賀錦麗與競選拍檔沃爾茲繼續到訪關鍵搖擺州造勢,共和黨副總統候選人萬斯指,仍願意與賀錦麗按原先協定下周辯論。

賀錦麗和競選拍檔明尼蘇達州州長沃爾茲馬不停蹄到密歇根州底特律拉票,期間有人高叫支持巴勒斯坦的口號,打斷她的發言。

賀錦麗說:「沒問題,我在這裏正因為我們相信民主,人人的聲音都很重要,但此刻我正在說話。」

她談到若共和黨對手特朗普再次當選,富豪和大型企業便可獲減稅,又會削減社會、醫療保障,不再應對氣候危機,不過數名示威者未有停止叫口號。

賀錦麗說:「若你希望特朗普勝選,那就繼續這樣吧,否則我會繼續發言。」

賀錦麗承諾若當選,會以中產家庭為先,推動國家變得更強大。

賀錦麗和沃爾茲早前在另一個搖擺州威斯康星州造勢,形容那裏對民主黨能否勝出11月大選非常重要,是入主白宮的關鍵。沃爾茲則再次批評特朗普製造混亂和分裂,重申民主黨絕不走回頭路。

賀錦麗這數天走訪拉票的地方均是民主共和兩黨必爭的關鍵州,共和黨副總統候選人萬斯同日緊跟在這兩個州拉票。他的專機抵達威斯康星州機場時停泊在賀錦麗的空軍二號附近,但兩人沒有碰面。

萬斯說:「我想看看我將來的專機,但我也想跟副總統打招呼,問她為何拒絕,為甚麼她拒絕回答傳媒問題?我相信她的隨行傳媒或會感到孤獨,我至少尊重你們。」

萬斯跟賀錦麗原先同意下周舉行副總統候選人的辯論,萬斯指若賀錦麗願意,辯論可如期進行,又透露賀錦麗公布由沃爾茲擔任副手之後,他收到沃爾茲留言指期待兩人辯論。

