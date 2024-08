【KTSF】

Contra Costa縣衛生局建議人們在人多擁擠的室內環境中要戴口罩,因為整個灣區的COVID感染個案都正在增加。

一種稱為FLiRT,傳染性強的COVID變種病毒株正在西部地區傳播,縣內的廢水採樣顯示,病毒數量穩步上揚。

州府在Contra Costa中部衛生區廢水樣本的測試顯示,上兩個月COVID病毒的濃度增加超過四倍,最近廢水濃度雖趨於平穩,但仍屬高水平。

Contra Costa縣衛生局表示,對於那些感染後有重症高風險的人士來說,戴口罩好重要。

但衛生局同時強調,這個只是建議,並不是強制命令,而是配合州府及鄰近縣市的指引。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。