【KTSF】

隨著電動車越趨普及,令電動車司機最頭痛的,可以說是充電站不足,及要排隊充電,美國其中一間最大的汽車充電公司,就正在嘗試對「充電霸佔者」設置嚴格限制。

所謂的「充電霸佔者」,意思指車主會充電,直到電量達到100%,問題在於,當車輛的電池充到大約80%時,為避免損壞電池,充電速度會變慢,這就令充電站出現排隊現象。

美國最大的充電公司之一,Electrify America就試驗一個解決方案,在加州10個最繁忙的快速充電站實施嚴格的限制,當車輛的電池充到85%時,充電就會自動停止,司機可以離開到其他充電站,否則將面臨每分鐘40美仙佔用充電位費用。

