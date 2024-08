【KTSF 周正鈞報導】

2024年米芝蓮加州結果已經公佈,其中一個重要變化是舊金山(三藩市)的Gary Danko餐廳,失去已經保持了17年的星級榮譽。

加州有三家餐廳加入了兩星級餐廳的行列,分別是在Carmel的Aubergine,在舊金山的Sons & Daughters,舊金山這間餐館是由一星升做二星。

第三間是最近重新開張,在南加州Culver市的Vespertine,它則直接以二星級進入名單。

米芝蓮檢查員對這家餐廳的廚師大膽創新的菜譜,和用餐時的新概念讚不絕口。

另外有7間餐廳獲一星,詳情可以米芝蓮指引的網站查詢,網址:https://guide.michelin.com/

