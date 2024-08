【KTSF】

副總統賀錦麗,週二宣布明尼蘇達州州長Tim Walz將是其競選搭擋,11月代表民主黨競選正副總統職位。

賀錦麗將於週二晚在費城與Walz一起出席競選活動。

Walz在從政前,曾擔任高中教師,教授社會學科,他也曾擔任美足教練和工會成員,他在國民衛隊服役24年,曾擔任指揮官的高職。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。