【有線新聞】

巴黎奧運男子100米決賽,美國的拉奧斯以千分之5秒險勝。

登場已經特別出位,應屆世界冠軍的拉奧斯排第7線,反應時間0.178秒、並列最慢,頭60米都是第四線,牙買加的基辛湯臣帶頭。

拉奧斯從後趕上,兩位選手衝線後都未知誰勝誰負,抬頭等結果,要計到小數點後3個位,拉奧斯險勝千份之5秒,成績是9秒784。首奪奧運金牌,跟媽媽相擁。美國隊友卻利以9秒81得銅牌。

今次奧運的薰衣草色賽道亦誕生一項新紀錄,首次8位選手在標準風速內全部10秒内跑完。拉奧斯刷新個人最佳成績,同場還有兩項國家紀錄及兩項個人賽季最佳成績。

