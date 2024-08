【KTSF】

拜登政府正在著手立例禁止航空公司收取額外的家庭乘客劃位費。

白宮考慮中的新法例,主張一家人在購買機票後48小時內,航空公司必須將當中13歲以下的兒童安排在其家長旁邊的座位,不得額外收費,如果旁邊座位已被其他乘客佔用,而家長因此退票,他們可以獲得退款。

聯邦運輸部長布提捷認為,安排子女坐在家中旁邊是合情合理的做法,白宮就說,免收額外的家庭劃位費,可以令一個四口家庭在一次來回旅程中節省多達200元。

