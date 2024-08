【KTSF 朱慧琪報導】

南灣東聖荷西一間房屋週六下午發生三級大火,一人受傷。

根據聖荷西消防局,於週六下午2點44分接報,Clyda Drive 2400號一間房屋發生火警,火警一度影響東聖荷西的交通。

當局派出10輛消防車出動救援,直到約下午4點,火勢才完全撲熄。

當局指,房屋的所有結構完全損毀,事件中一名青少年被燒傷送院。

