影評：《弟弟》Fremont 華裔男孩的成長歷程

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

東灣Fremont 一個男孩成長的故事。在Fremont 實地拍攝的電影《弟弟》。

2008年的Fremont，13歲的Chris 在上高中前的最後一個夏天，從滑板運動、身邊朋友與家人，發覺、認識自我。

Chris 對學校一個女生Madi 有好感，透過社交媒體的資料懂得Madi 的愛好，從中創造共同點。這是現代青少年經常會做的，但是在同樣得到Madi 的注意和喜歡的時候，卻又不懂得如何追求。從滑板交新朋友時，Chris 答應幫他們拍視頻，而趕緊在網上學習拍攝技巧。而Chris 對自己的亞裔身份感到彆扭 ，甚至告訴新朋友，自己只是半個亞裔。

在中學這個對青少年的艱難時期，Chris 的父親在台灣工作。但是他也對母親的關懷，認為是理所當然，縱然母親放棄自己當畫家的夢想，把一切寄託在孩子身上。正也是華裔影星陳沖的深情演出，在短暫的出鏡時間，充份發揮母愛。戲中的言談舉止，體現代表所有母親仁慈的精神，這是電影最亮眼的。

電影從編劇/導演王湘聖，本身的成長歷程取得靈感。在呈現亞裔青少年在美國的成長過程，經常面對對自己文化背景和周遭環境，找尋平衡、發覺自我的掙扎。這一點電影捕捉到了。這也包括影片主人翁，對新朋友做出改變自己的百般討好、對暗戀女生的不知所措、對母親和姐姐的不友善，卻也把這人物顯得被寵壞和享有特權一樣。加上劇本忘了給主人翁，如為人著想的正面特徵，因此也無形中，把觀眾拒於門外。

《弟弟》給一個亞裔成長過程，併入美國文化的一部分。滿分五分中得三分半，可以欣賞。

電影目前在灣區多處戲院上映。

電影網頁：https://focusfeatures.com/didi

“Didi” Review: Trials and tribulations of an Asian teen

“Screening Room” reviews “Didi”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://focusfeatures.com/didi

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