影評：《弟弟》Fremont 華裔男孩的成長歷程

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

東灣Fremont 一個男孩成長的故事。在Fremont 實地拍攝的電影《弟弟》。

2008年的Fremont,13歲的Chris 在上高中前的最後一個夏天,從滑板運動、身邊朋友與家人,發覺、認識自我。

Chris 對學校一個女生Madi 有好感,透過社交媒體的資料懂得Madi 的愛好,從中創造共同點。這是現代青少年經常會做的,但是在同樣得到Madi 的注意和喜歡的時候,卻又不懂得如何追求。從滑板交新朋友時,Chris 答應幫他們拍視頻,而趕緊在網上學習拍攝技巧。而Chris 對自己的亞裔身份感到彆扭 ,甚至告訴新朋友,自己只是半個亞裔。

在中學這個對青少年的艱難時期,Chris 的父親在台灣工作。但是他也對母親的關懷,認為是理所當然,縱然母親放棄自己當畫家的夢想,把一切寄託在孩子身上。正也是華裔影星陳沖的深情演出,在短暫的出鏡時間,充份發揮母愛。戲中的言談舉止,體現代表所有母親仁慈的精神,這是電影最亮眼的。

電影從編劇/導演王湘聖,本身的成長歷程取得靈感。在呈現亞裔青少年在美國的成長過程,經常面對對自己文化背景和周遭環境,找尋平衡、發覺自我的掙扎。這一點電影捕捉到了。這也包括影片主人翁,對新朋友做出改變自己的百般討好、對暗戀女生的不知所措、對母親和姐姐的不友善,卻也把這人物顯得被寵壞和享有特權一樣。加上劇本忘了給主人翁,如為人著想的正面特徵,因此也無形中,把觀眾拒於門外。

《弟弟》給一個亞裔成長過程,併入美國文化的一部分。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區多處戲院上映。

電影網頁:https://focusfeatures.com/didi

“Didi” Review: Trials and tribulations of an Asian teen

“Screening Room” reviews “Didi”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://focusfeatures.com/didi

Now in theatres

