女子拳擊66公斤級16強,引發性別爭議的阿爾及利亞選手哈莉夫,開賽不足一分鐘就令意大利的卡蓮妮宣告退賽,成功晉級。

去年未能通過性別測試被取消參加世界拳擊錦標賽資格,紅衫的哈莉夫多次擊中的卡蓮妮頭部,令對手兩度暫停比賽,調整頭套。

賽事上演僅46秒,卡蓮妮就因鼻子劇烈疼痛宣布棄賽。被裁判宣告落敗後,她沒有和哈莉夫握手,並一度在台上痛哭。

同樣備受性別爭議,還有參與女子57公斤級中華台北的林郁婷。國際奧委會發表聲明,強調人人有權不受歧視從事體育運動,重申所有參與比賽的拳擊運動員都符合比賽資格和參賽規定,又對這兩名運動員目前受到的網絡傷害感到悲痛。

