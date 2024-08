【灣區走走】探索灣區隱藏珍寶：Sunol小鎮與百年酒莊的美麗傳說

灣區隱藏的珍寶正在等待你來探索!本週《灣區走走》帶您走進這個被群山環繞、綠意盎然的小鎮-Sunol。從Fremont開車不到20分鐘,你將會發現Sunol不僅僅是一個美麗的自然景點,這裡還有一個曾經選出狗市長的傳奇故事,甚至登上國際新聞頭條! 更讓人驚喜的是,我們還探訪了一間有著悠久歷史與美麗傳說的百年酒莊——Elliston Vineyard。這裡的現任莊主是華裔企業家趙凱,他將於9月7日贊助KTSF在此舉辦首屆中秋派對。想知道這間酒莊的歷史以及派對的詳細內容嗎?別錯過這期節目,馬上點擊觀看完整影片,讓我們帶您親身體驗這個隱藏在灣區的美麗珍寶。 詳細內容與過往節目請上KTSF.COM

