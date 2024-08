【灣區新聞】舊金山消防局獲捐贈寵物急救氧氣面罩（視頻）

【KTSF】

在火災裡,災民需要維持生命的氧氣,寵物也一樣,舊金山(三藩市)消防局最近獲得一批很特別的捐贈,幫助人類的好朋友。

舊金山愛護動物協會(SPCA)捐贈了95套寵物急救氧氣面罩給舊金山消防局,這些氧氣罩每套約100元,可用於貓、狗和其他不同大小的寵物使用,這隻名叫“Alex The Great”的兔子也試戴了氧氣罩。

愛護動物協會的首席醫務總監指出,寵物在火災之中吸入濃煙,可以致命,而救援人員及時提供氧氣,可以大大增加寵物生還的機會。

這些氧氣罩由愛護動物協會一名董事以及協會籌款購買,將分發到全市的救護車和消防車,以及海軍飛行救援單位和舊金山國際機場,但目前還沒有向公眾提供。

舊金山紀事報指出,寵物是舊金山重要的成員,報導引述2022年人口普查和動物管理部門數據顯示,市內狗隻的數目比兒童還要多。

