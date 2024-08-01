【灣區新聞】舊金山消防局獲捐贈寵物急救氧氣面罩（視頻）

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在火災裡，災民需要維持生命的氧氣，寵物也一樣，舊金山（三藩市）消防局最近獲得一批很特別的捐贈，幫助人類的好朋友。

舊金山愛護動物協會（SPCA）捐贈了95套寵物急救氧氣面罩給舊金山消防局，這些氧氣罩每套約100元，可用於貓、狗和其他不同大小的寵物使用，這隻名叫“Alex The Great”的兔子也試戴了氧氣罩。

愛護動物協會的首席醫務總監指出，寵物在火災之中吸入濃煙，可以致命，而救援人員及時提供氧氣，可以大大增加寵物生還的機會。

這些氧氣罩由愛護動物協會一名董事以及協會籌款購買，將分發到全市的救護車和消防車，以及海軍飛行救援單位和舊金山國際機場，但目前還沒有向公眾提供。

舊金山紀事報指出，寵物是舊金山重要的成員，報導引述2022年人口普查和動物管理部門數據顯示，市內狗隻的數目比兒童還要多。

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