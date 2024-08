【有線新聞】

巴黎奧運網球男雙,西班牙的拿度、艾卡拉斯八強止步。

白褲的這對西班牙組合,面對四號種子、美國的拉姆、卡逸錫,連拉幾板都被擋到,艾卡拉斯想轉打後場,結果失手,先輸一盤2比6。

兩位前一哥組成的「夢幻組合」,第二盤落後3比5下,有三個破發機會可以扳平,但最後全數被對方化解,再輸4比6,直落兩盤、八強止步。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。