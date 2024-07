【灣區新聞】舊金山巨人隊將舉辦台灣傳統夜 黃仁勳會再度擔任開球嘉賓（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

舊金山巨人隊將於9月3日首度舉辦台灣傳統夜,除了Nvidia輝達執行長黃仁勳將繼運動家隊台灣日後再度擔任開球嘉賓,現場更會帶來包括排舞、與台大校友會的國歌演唱,在大聯盟球場展現濃濃台灣味。

駐舊金山臺北經文處長賴銘琪說:「過程是很辛苦的,有一首歌啊,叫心事誰人知,大概就是這個樣子。」

就是這樣一個心事誰人知的心情,最後還是成功將台灣日搬到了舊金山巨人的主場Oracle Park,這場在9月3日登場的台灣日,除了繼5月運動家台灣日後,再次請到輝達執行長黃仁勳擔任開球嘉賓外,球賽開始前的美國國歌,也將由北加州台大校友合唱團擔綱,而台僑組成的加州排舞協會共80人,則會在賽前進行表演。

賴銘琪說:「我們希望透過這次日活動,能夠凝聚我們臺灣鄉親的這個向心力,能夠大家一起共同來宣傳臺灣,同時也希望藉由這個巨人隊的高知名度,能夠吸引更多的人去看這個球賽,所以當天除了這個現場觀眾之外,我們希望透過電視轉播,能夠吸引更多的美國觀眾,或是世界各國觀眾去看這個比賽,讓大家就這個機會去認識臺灣,瞭解臺灣,以後甚至有這個興趣去臺灣去觀光。」

不同於即將搬離奧克蘭的運動家隊,舊金山巨人今年平均每場比賽進場觀眾超過3萬3000人,在全大聯盟排名第10,西岸球隊排名前3,也因此申辦主題日活動更形嚴謹。

賴銘琪表示,大聯盟政策不希望各種特別活動參雜太多政治色彩,特別是在中美關係,以及美國總統大選將屆的時空環境下,這一次也是透過與民間單位長榮航空的合作,才能避開政治上一些敏感的話題,促成這樣的活動。

而目前開賣的台灣日活動的早鳥門票,目前也僅剩180張,活動當天更會在Wille Mays Plaza發放限量贈品,讓球迷藉著這樣的活動認識寶島台灣。

