【灣區新聞】奧克蘭市府在市政廣場辦夏日活動 有免費瑜伽班音樂會等

東灣奧克蘭(屋崙)市府開始在市政廣場舉行夏日活動,鼓勵市民參加免費的體育、音樂和康樂活動。

奧克蘭市長盛桃(Sheng Thao)說:「我很興奮能夠和上城及下城區合作,市府與許多小商業合作,你也會在這裡找到我,我下星期三會在這裡,與他們一起做運動,如果你想在午餐時間,和我在一起做瑜伽,下星期三就過來吧。」

奧克蘭市府由週三開始直到9月底,在Frank Ogawa廣場這裡舉辦『夏日廣場』活動,每逢星期三、四都會舉辦文娛康樂活動,例如免費的鍛煉和瑜伽班、音樂會,還有小商業折扣,推廣他們的食品和飲品,主辦這系列活動的奧克蘭經濟及就業發展部表示,了解大家對於奧克蘭治安的擔憂。

奧克蘭經濟及就業發展部總監Ashleigh Kanat說:「大家都關注公共安全,因此我們想用正面的方法改善治安,不一定需要見到更多警察,如果很多人在市中心這裡,大家就能互相照應。」

這一系列的夏日活動,主要吸引在市中心工作或附近的居民,中午休息時可以參加消閒的活動。

查詢每星期的活動詳情,可瀏覽:http://www.oaklandcentral.com/events-2/

