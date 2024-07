【有線新聞】

巴黎奧運女子體操團體賽,美國奪得金牌。

上屆因為心理健康問題退賽,拜爾絲強勢回歸,一出場的跳馬取得最高14.9分。每隊派出3人出戰6個項目,這位美國名將在壓軸的自由體操,更是唯一突破14.6分的選手,美國最終以總分171.296奪金,贏第二的意大利5.8分。

拜爾絲奪得個人第8面奧運金牌,是美國體操隊歷來最多。

