【全國新聞】特朗普就槍擊案同意接受FBI查問

July 30, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(CNN)

【KTSF 張麗月報導】

特朗普槍擊案最新進展，聯邦調查局（FBI）根據罪案受害人規例約見特朗普，而特朗普也同意接受查問，另外，FBI也披露更多槍擊案的調查細節。

FBI表示，特朗普7月13日在賓夕凡尼亞州Butler市造勢時遭槍擊暗殺，特朗普是被一顆子彈，或子彈的碎片打中，令他的耳朵受傷，負責本案調查的FBI特工透露，特朗普身為案中受害人，約見他是希望了解他在案發時所觀察到的情況，也是任何罪案受害人面對的查問。

FBI透露，20歲槍手Thomas Crooks對射擊有興趣，當初他只是當作一種嗜好，其後才接受正式的槍械訓練課程，特別在去年9月之後。

當局會繼續分析他的電子設備，包括電郵和電子遊戲賬戶，以及社交媒體賬戶和搜尋的內容，以便取得更多資料去了解他的精神狀態，以及可能的犯案動機，究竟槍手是否單獨犯案、抑或有同黨。

FBI指出，槍手特別搜尋資料，關於1963年甘迺迪總統遇刺案的資料，包括主謀Lee Harvey Oswald距離甘迺迪有多遠。

FBI又透露，槍手也搜尋其它資料關於核電廠、大型槍擊案、如何自製爆炸裝置，以及有關斯洛伐克總理今年初遭企圖暗殺的事件等。

至於他亦搜尋關於全國民選官員，包括現任和前任總統的資訊，當局就正在調查中。

FBI相信，槍手在特朗普造勢之前，曾經經過審慎的策劃，而槍手犯案時使用的是火力強大的AR-15手槍。

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