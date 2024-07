【全國新聞】特朗普就槍擊案同意接受FBI查問

【KTSF 張麗月報導】

特朗普槍擊案最新進展,聯邦調查局(FBI)根據罪案受害人規例約見特朗普,而特朗普也同意接受查問,另外,FBI也披露更多槍擊案的調查細節。

FBI表示,特朗普7月13日在賓夕凡尼亞州Butler市造勢時遭槍擊暗殺,特朗普是被一顆子彈,或子彈的碎片打中,令他的耳朵受傷,負責本案調查的FBI特工透露,特朗普身為案中受害人,約見他是希望了解他在案發時所觀察到的情況,也是任何罪案受害人面對的查問。

FBI透露,20歲槍手Thomas Crooks對射擊有興趣,當初他只是當作一種嗜好,其後才接受正式的槍械訓練課程,特別在去年9月之後。

當局會繼續分析他的電子設備,包括電郵和電子遊戲賬戶,以及社交媒體賬戶和搜尋的內容,以便取得更多資料去了解他的精神狀態,以及可能的犯案動機,究竟槍手是否單獨犯案、抑或有同黨。

FBI指出,槍手特別搜尋資料,關於1963年甘迺迪總統遇刺案的資料,包括主謀Lee Harvey Oswald距離甘迺迪有多遠。

FBI又透露,槍手也搜尋其它資料關於核電廠、大型槍擊案、如何自製爆炸裝置,以及有關斯洛伐克總理今年初遭企圖暗殺的事件等。

至於他亦搜尋關於全國民選官員,包括現任和前任總統的資訊,當局就正在調查中。

FBI相信,槍手在特朗普造勢之前,曾經經過審慎的策劃,而槍手犯案時使用的是火力強大的AR-15手槍。

