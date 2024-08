【巴黎奧運】張家朗IG疑遭外國網民留言「洗版」 香港網民奇招反擊

【有線新聞】

巴黎奧運男子花劍個人賽,香港的張家朗勇挫意大利劍手馬奇,成功衛冕,贏得個人第二面奧運金牌,惟有部分外國網民不滿賽果,湧入張家朗的社交平台IG留言「洗版」,不少香港網民見狀紛紛留言「護朗」,更出奇招回應外國網民的留言。

張家朗與馬奇的比賽最後階段鬥得激烈,張家朗一度落後12比14,隨後上演逆轉好戲,追到14平手。

雙方一劍分勝負,惟二人同時著燈,經裁判覆核後,未有分出誰勝誰負。這一劍,足足打了三次,裁判兩度判「同時」,即沒任何劍手得分,直到第三劍終於判定張家朗勝出。不過,賽後意大利劍擊聯盟向國際劍聯及國際奧委會提出抗議,指金牌戰出現了不可接受的裁決,認為馬治被剝奪了應得的金牌。

部分外國網民事後亦湧到張家朗的IG留言「洗版」,指最後一劍時是馬奇先亮起燈號,認為比賽應由馬奇勝出,甚至有人批評張家朗「偷走金牌」。

不少香港網民見狀,留言支持張家朗,並紛紛以傳說中意大利人最討厭的「pineapple pizza(菠蘿薄餅)」符號反擊。另外亦有網民勸和,指大家都應該展現出體育精神。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。