【巴黎奧運】張家朗IG疑遭外國網民留言「洗版」 香港網民奇招反擊

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巴黎奧運男子花劍個人賽，香港的張家朗勇挫意大利劍手馬奇，成功衛冕，贏得個人第二面奧運金牌，惟有部分外國網民不滿賽果，湧入張家朗的社交平台IG留言「洗版」，不少香港網民見狀紛紛留言「護朗」，更出奇招回應外國網民的留言。

張家朗與馬奇的比賽最後階段鬥得激烈，張家朗一度落後12比14，隨後上演逆轉好戲，追到14平手。

雙方一劍分勝負，惟二人同時著燈，經裁判覆核後，未有分出誰勝誰負。這一劍，足足打了三次，裁判兩度判「同時」，即沒任何劍手得分，直到第三劍終於判定張家朗勝出。不過，賽後意大利劍擊聯盟向國際劍聯及國際奧委會提出抗議，指金牌戰出現了不可接受的裁決，認為馬治被剝奪了應得的金牌。

部分外國網民事後亦湧到張家朗的IG留言「洗版」，指最後一劍時是馬奇先亮起燈號，認為比賽應由馬奇勝出，甚至有人批評張家朗「偷走金牌」。

不少香港網民見狀，留言支持張家朗，並紛紛以傳說中意大利人最討厭的「pineapple pizza（菠蘿薄餅）」符號反擊。另外亦有網民勸和，指大家都應該展現出體育精神。

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