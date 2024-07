【KTSF】

聖荷西一個游泳教練涉嫌給他的學生發送帶有情色含義的短訊,被警方逮捕。

警方表示,涉案的28歲游泳教練,是一名在San Mateo居住的男子Anthony Daly,在2023年7月至9月期間,他有在Milpitas教游泳,Daly涉嫌在這段時間內,給一名女學生發不恰當、涉及色情內容的短訊。

警方在7月18日以騷擾未成年人士的控罪,在San Mateo將這名教練逮捕。

警方呼籲對這或類似事件有任何消息的民眾,聯絡調查事件的聖荷西警方。

