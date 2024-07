【KTSF】

聖荷西上月發生的一起青少年搶劫一名年長婦女的事件,過程中將她推倒在地,導致這名長者受傷,警方發布了案發的閉路電視畫面,並表示已經將這名17歲的涉案男子逮捕。

事件發生在6月4日下午5時半左右,地點是McKee路2300號的一個商用停車場,警方表示,受害人事前在已經銀行提錢,然後開車到這個停車場,在車外走路的時候,涉案男子朝她的身邊跑去,搶走她的皮包,並將她撞倒在地之後逃走。

警察到場後,將受害的年長女士被送到醫院醫治,沒有生命危險。

警方在調查之後,對涉案男子發出拘捕令,警方表示,他面對襲擊、虐老和搶劫的控罪。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。