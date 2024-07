【KTSF】

南灣Cupertino市通過一項效法舊金山的Vision Zero行人安全計劃。

據Cupertino市官方數據顯示,該市每三天就會發生一宗車禍,在2012年至2021年間,Cupertino發生了1157宗車禍,導致9人死亡和74人重傷,這些事故多數發生在繁忙走廊的交叉路口,如Stevens Creek Boulevard和Homestead Road等。

為了解決這一問題,Cupertino市議會本月通過Vision Zero計劃,目標是到2040年,實現零交通死亡和重傷,騎單車人士和居民,對此都給予了正面回饋,認為交通安全值得增加通勤時間,因為這可以挽救生命。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。