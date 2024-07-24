【財經新聞】美國家庭料平均花費近900元為子女開學做準備

【KTSF 周正鈞報導】

踏入8月，距離新學年開始越來越近，許多家庭已經為開學做準備，不過今年家長的預算應該要鬆手一點。

新學年即將到來，也代表著是時候開始購買上學用品。

全國零售聯會行業與消費者洞察副總裁Katherine Cullen說：「我們預計消費者在返校和書簿費上，將會接近創紀錄的金額。」

今年家長們正在準備大手筆購買上學用品，根據全國零售聯會的年度調查，估計小學到高中，家庭計劃在文具用品、衣服和電子產品上的平均花費是874.68元，儘管這比去年的創紀錄的高位890.07元少了15元，但這仍是該調查歷史上的第二高。

而該組織預計，美國家庭將在這開學季節花費接近390億元。

Cullen說：「大眾早早開始購物的主要原因，是為了將費用攤分。」

以下是K-12年級的預估成本：家長平均預算約310元用於電子產品；約254元買衣服和配件；142元買文具用品；171元買鞋。

大學生預計將花費更多，估計平均每個學生在即將到來的學年支出1364.75元。

Cullen說：「我們知道，電子產品在開學和大學購物中的花費所佔比率較以前大得多。」

那麼，家庭有哪些節省開支的方法呢？

Cullen說：「我們知道，折扣店確實提供了更多種類的文具用品，消費者如今尋找平價之選，這也是他們的首選目的地。」

另一個提示是，用貨比三家原則，尋找最優惠的價格，許多大型零售商在7月底都提供大幅折扣。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。