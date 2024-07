【財經新聞】美國家庭料平均花費近900元為子女開學做準備

【KTSF 周正鈞報導】

踏入8月,距離新學年開始越來越近,許多家庭已經為開學做準備,不過今年家長的預算應該要鬆手一點。

新學年即將到來,也代表著是時候開始購買上學用品。

全國零售聯會行業與消費者洞察副總裁Katherine Cullen說:「我們預計消費者在返校和書簿費上,將會接近創紀錄的金額。」

今年家長們正在準備大手筆購買上學用品,根據全國零售聯會的年度調查,估計小學到高中,家庭計劃在文具用品、衣服和電子產品上的平均花費是874.68元,儘管這比去年的創紀錄的高位890.07元少了15元,但這仍是該調查歷史上的第二高。

而該組織預計,美國家庭將在這開學季節花費接近390億元。

Cullen說:「大眾早早開始購物的主要原因,是為了將費用攤分。」

以下是K-12年級的預估成本:家長平均預算約310元用於電子產品;約254元買衣服和配件;142元買文具用品;171元買鞋。

大學生預計將花費更多,估計平均每個學生在即將到來的學年支出1364.75元。

Cullen說:「我們知道,電子產品在開學和大學購物中的花費所佔比率較以前大得多。」

那麼,家庭有哪些節省開支的方法呢?

Cullen說:「我們知道,折扣店確實提供了更多種類的文具用品,消費者如今尋找平價之選,這也是他們的首選目的地。」

另一個提示是,用貨比三家原則,尋找最優惠的價格,許多大型零售商在7月底都提供大幅折扣。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。