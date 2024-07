【巴黎奧運】灣區華裔混血擊劍選手陳海翔第四度代表美國出戰奧運（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

巴黎奧運賽場上,有不少優秀的華裔子弟代表美國隊出征,本的奧運專題,為您介紹一位觀眾朋友可以說是從小看著他長大的華裔混血擊劍選手,已經是第四度代表美國隊出賽的他,這次很有機會打破歷史,贏得男子花劍金牌。

位於舊金山日落區的這家擊劍俱樂部,傍晚時分是會員們上課的時候,場邊的兩人即使只是在訓練,攻防之間都顯示出高手過招,原來這是奧運擊劍選手的日常練習。

美國奧運男子擊劍隊選手陳海翔說:「我英文名字就是Alexander Massialas,中文名字是陳海翔,我是美國花劍擊劍選手,第四次去奧運比賽。」

上陣父子兵,和陳海翔對練的是他的教練,也是他的父親,更是帶領美國奧運男子花式擊劍隊屢創佳績的知名教練Greg Massialas。

陳海翔從小在爸爸調教下,成為擊劍場上的常勝軍,自2012年首度登上奧運賽場,就從未缺席奧運,也收穫三面奧運獎牌,分別在2016年贏得個人銀牌,2016年和2020年贏得團體銅牌,摘金是父子倆的期待。

陳海翔說:「當然每次去奧運都想要得到兩個獎牌、兩個金牌,一個在團體、一個在個人組,但我以前,我現在比較老一點,但是經驗比較多,所以我覺得這次有很好的機會,可以得到金牌。」

陳海翔的父親Greg說:「他已獲得三面奧運獎牌,一銀兩銅,我們在注視下一個更閃亮的顏色,就是金牌,那是我們要追求的。」

如果在巴黎奧運贏得金牌,就創下美國隊首面奧運擊劍金牌的紀錄。

已經三十歲的陳海翔,去年的世界排名達到第一,今年雖不是第一卻也贏得兩項比賽,這次再度登上奧運賽場信心滿滿。

陳海翔說:「現在我也是不算老,但是也沒有像以前那麼年輕,所以我不能用我自己的體型,用我的速度或是體能那麼多,因為很多比較年輕的選手跟我一樣,他們體能跟我差不多,所以現在我知道要用我的辦法,我的心智比較多。」

前三次的奧運經驗,讓陳海翔比其他選手更有優勢,多次贏得比賽的實戰,也讓他知道那些技巧可以致勝,打法自然和過去不同。

Greg說:「對於擊劍來說當你年紀漸長,你對情況有了更多的了解,因此你會利用你的經驗,不像更年輕時,你會更多地運用你的體能,你仍然體能很好,但你會利用更多的經驗,在處理事情的方式上更聰明一些,所以你可以多動腦子一點。」

在花劍團體組方面,美國隊這次陣容非常堅強。

包括世界排名第一的Nick Itkin,世界排名第五的陳海翔,世界排名第九的孟凱睿,以及世界排名第21的Miles Chamley-Watson,後三者已經很有默契,加上新成員是世界排名第一,比起上一屆東京奧運有更好的勝算。

陳海翔說:「所以我覺得我們有,不但有經驗,但是還有他的,我們新的隊友年輕人的方法,所以我們團體很特別。」

陳海翔在舊金山土生土長,是在擊劍場上長大的孩子,七歲開始擊劍,至今從未間斷,他是華裔混血,母親陳傳慧來自台灣,父親Greg來自希臘,也曾是美國擊劍奧運選手,妹妹Sabrina也曾在上一屆東京奧運,代表美國隊出賽。

陳海翔不只是會擊劍,還會念書,他是史丹福大學畢業生,東京奧運之後,他曾學以致用上班擔任工程師,為了進軍巴黎奧運,就把工作辭掉全心備戰,同時也擔任教練,這讓他更了解父親的苦心和思考過程。

陳海翔說:「作為一個教練,你不需要去說甚麼才是正確動作,你說的方式要讓運動員聽進去,所以有時候不是他在說的東西,而是他說的方法,我當教練了解這個東西以後,我覺得我跟我爸爸溝通比較好一點。」

其實三年前的東京奧運,陳海翔原本有很好的奪冠機會,但他在前往東京班機上,前排座位的乘客確診新冠,導致他遭到隔離,直到比賽前都無法正常訓練,也在最後時刻才告知可以出場,也因此影響到他的發揮,個人賽鍛羽而歸,幸好團體賽贏得銅牌。

陳海翔說:「想到那時候,現在我不會說是傷心,但是覺得有一點不公平,但是我還是覺得,因為他們還是讓我去打比賽,我覺得算是好事。」

Greg說:「那是非常非常艱難時刻,我們希望不要再發生,有時候確實會運氣差,所以希望這次運氣會靠我們這邊。」

上屆東京奧運,因為COVID疫情,運動員家屬不得陪同,這次巴黎奧運則完全解禁,因此陳海翔的家人和朋友,都會到賽場邊為他加油助威,讓他非常興奮,而巴黎對他來說也很有意義。

陳海翔說:「平常每一年在巴黎比賽,都會是最大的一個比賽,世界上你問每個選手,如果他們可以贏到一個比賽,可以是甚麼?他會說奧運第一、巴黎第二,其實我可以在巴黎打奧運,那是真的是像我的夢想,所以如果可以得到冠軍,我也不知道該怎麼說了,夢想成真了,是的是的。」

從七歲算起,陳海翔的擊劍生涯,至今已經23年了,為了擊劍曾經休學過,也曾經放棄工程師的工作,追夢的路途很漫長,三十而立的陳海翔,希望在他所熟悉的巴黎,達成畢生的夢想。

