【KTSF】

有數據顯示,南灣郵件被盜竊的數量增加,郵差遭到攻擊事件也頻傳。

根據美國郵政部資料,2019年至2022年間,被搶劫的郵差數量增加了六倍,而包括公寓大樓郵箱在內的大容量郵箱,被闖入和搶劫的數目也增加了87%。

光是去年,超過30名灣區郵差遭到搶劫,其中一名聖荷西郵差,去年11月更被持槍威嚇搶劫,另一名Palo Alto郵差就遭到毆打和搶劫。

對此,聯邦眾議員Jimmy Panetta表示,需要採取更多措施,來保護郵差並防止盜竊。

Panetta最近提出《郵件盜竊法》,旨在改善跨機構聯絡,制止郵件盜竊,並將調查這些犯罪行為,作為聯邦執法的首要任務。

值得關注的是,小偷會搶劫郵差,以獲取他們用來開鎖郵箱的鑰匙,官員呼籲郵政服務開始在郵箱上使用電子鑰匙,以阻止這些搶劫。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。