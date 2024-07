【有線新聞】

美國當局繼續調查前總統特朗普被暗殺的案件,正嘗試歸納槍手的行兇動機。

調查人員相信在槍手克魯克斯私家車檢獲的無人機,曾經被用作偵察特朗普集會場地和附近大廈的情況,協助槍手決定行刺的地點,當局目前集中調查槍手在犯案當日的行蹤和上網紀錄。

據報他曾經搜尋2021年密歇根校園槍擊的資料,調查人員形容克魯克斯是聰明和低調的槍械愛好者,無明顯政治立場,暫時仍未清楚他行兇動機。

