【KTSF】

位於舊金山(三藩市)聯合廣場的Saks Fifth Avenue百貨公司,18日宣佈有計劃裁員和轉為預約制銷售。

這間總部位於紐約的豪華百貨公司連鎖店,通知位於舊金山市中心聯合廣場的員工,從8月28日起,該店將轉換為「僅限預約」營運模式。

公司指,此舉將會令Saks員工,能夠為舊金山的顧客提供更貼身的精緻服務。

目前未知道有多少聯合廣場Saks分店的員工於18日收到裁員通知,公司的發言人表示,合資格的員工將會獲得遣散費。

