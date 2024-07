【KTSF 周正鈞報導】

位於Redwood City的Sequoia高中18日下午發生一宗綁架未遂案。

警方表示,涉案疑犯是24歲男子Trey Duus,他週四下午兩點左右進入Sequoia高中一間教室,涉嫌抓著一名男學生,試圖把他拖到教室外。

在一名老師干預下,Duus逃跑,並告訴工作人員自己有槍,在他逃跑時不要碰他。

警方接報後封鎖校園搜尋嫌犯,在疑犯離開學校西側的一棟教學大樓時被警方發現,疑犯手中拿這一個長圓柱形物體,後來證明是一把雨傘。

由於疑犯拒捕,警方使用非致命武器制服他。

警方表示,疑犯還在廁所間打一個洞,並偷走印表機墨盒。

疑犯目前被關押在懲教所,被控涉嫌綁架未遂、入室盜竊、危害兒童、妨礙警察、破壞公物和侵入學校場地等罪名。

