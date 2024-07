【KTSF】

Pacifica上週三晚上發生搶劫案,一個68歲男子站在他車外的時候,被人搶劫和襲擊。

事件發生在Edgemar-Pacific Manor社區,當時62歲男事主站在他的這輛Lexus銀色轎車旁邊。

有一輛深色轎車開到旁邊來,有一個人從車中出來,向男事主要錢,然後動手打他,隨後還搜了他的車,拿了一些物品之後離開。

男事主被送往醫院,沒有生命危險。

警方表示,涉案男子體型大、有鬍子,當時穿著藍色或黑色的牛仔褲,警方呼籲民眾提供破案線索。

