【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)指,12個州28人通報食用熟食櫃台買的熟肉片後感染李斯特菌,28人入院,當中兩人死亡。

CDC指出,28個州感染的患者,都是分佈在中部和東部,兩名死者分別來自伊利諾伊州和新澤西州,加州未有受影響。

大多數的患者通報稱,曾食用過熟食的火雞肉、豬肝腸和火腿,當局仍在調查是哪種肉類是爆發今次李斯特菌的主因。

今次李斯特菌爆發的時間,從5月到7月初,涉及多間超市的熟食櫃台,目前沒有報告顯示,預先包裝的熟食肉類受到影響。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。